При осмотре 64-летней женщины, которая обратилась в клинику с проблемами в левом ухе — не давали спать какие-то необычные звуки, похожие на шуршание — отоларингологи были ошарашены находкой.

В ухе женщины жил паук, очевидно, жил долго, потому что успел полинять и свой экзоскелет сбросил прямо рядом с барабанной перепонкой.

На записанном медицинскими специалистами видео отчетливо видно, как паук перемещается внутри ушного канала. В какой-то момент он даже заглянул своими большими глазами в камеру медицинского инструмента.

Именно по этим глазам специалисты впоследствии и идентифицировали жителя уха. Большие передние глаза на лицевой части головы характерны для представителей семейства пауков-скакунов.

Они не живут в паутине, а в момент линьки ищут укромное место, поскольку в это время беззащитны перед хищниками.

Паука и экзоскелет удаляли с помощью аспирационной канюли, вставленной через отоскоп.

Обошлось без закапывания лидокаина, который используют, когда из наружного слухового прохода приходится удалять более крупных живых насекомых.

После удаления паука и его экзоскелета симптомы, которые не давали спать женщине, сразу исчезли.

Врачи из города Тайнань описали необычный случай из своей практики в научном журнале.

Источник и фото: The New England Journal of Medicine