У Полтавській області протягом минулого тижня зафіксовано 11 нових випадків скарлатини. Востаннє інформацію про небезпечне захворювання було оприлюднено у 2019 році.

Симптоми скарлатини

У більшості випадків скарлатина починається раптово з симптомів ангіни: болить горло, на мигдалинах може з’явитися біло-жовтий наліт, на язику – біле нашарування, яке після декількох днів перетворюється на яскраво-червоне з виокремленими сосочками.

Потім на тілі виникає характерний висип, який вражає здебільшого нижню частину живота, внутрішні поверхні кінцівок, спину, сідниці та пахову зону.

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Висип триває від двох до шести днів, потім шкіра покривається дрібними лусочками. Що яскравішим і ряснішим був висип, то більш виражене лущення. У середньому лущення триває 2-3 тижні.

Скільки часу скарлатина заразна

Інкубаційний період недуги – від одного до 12 днів. Саме тому у цей час важливо уникати контакту з хворими на скарлатину, негайно звернутися до лікаря для встановлення діагнозу та необхідного лікування.

Запобігти захворюванню на скарлатину допоможуть профілактичні заходи: передусім дотримання правил особистої гігієни та вакцинація.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області