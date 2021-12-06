Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

90 хвилин і $14: у Сінгапурі випустили ПЛР-тест для виявлення Омікрона

6 Грудня 2021, 16:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пцр-тест

Сінгапурська біотехнологічна компанія BioAcumen Global випустила перший у світі набір для ПЛР-тестування Омікрон-штаму, крім попередніх варіантів Covid-19.

Це означає, що людина отримає один з трьох результатів: позитивний на Covid  9 і позитивний на Омікрон; Covid-позитивний і негативний на Омікрон; Covid-19 і Омікрон негативні.

Наразі набори для ПЛР-тесту, які здатні виявляти Омікрон, вимагають додаткового етапу секвенування генів для підтвердження конкретного варіанту. Для цього буде потрібно лише один день.

Читайте також:
коронавирусТривожний сигнал для України: в Росії виявлено Омікрон-варіант

Здатність цього тестового набору виявляти та ідентифікувати варіант Омікрон прискорює процес тестування.

Обробка результатів ПЛР-тесту зазвичай займає від декількох годин до доби з урахуванням часу, витраченого на взяття мазка, логістику і завантаження результатів тесту. Це не включає час, необхідний для додаткового секвенування генів, якщо це необхідно.

Ще однією перевагою сінгапурського тесту є те, що він був підданий сублімаційній сушці або ліофілізації, тому не вимагає охолодження, на відміну від інших наборів для вологих ПЛР-тестів.

Це спрощує вимоги до зберігання та транспортування, що дозволяє зберігати набір при кімнатній температурі до року.

Використовувати дуже просто. Зразок тампона додається до кульки з попередньо змішаними інгредієнтами, потім суміш пропускається через машину для ПЛР. Результати будуть готові приблизно через 90 хвилин після взяття мазка.

Додамо, що набір був протестований з використанням відомих штучних послідовностей гена шипа Омікрон, і на його виготовлення пішло близько двох тижнів.

Враховуючи зручність і швидкість, з якою ці комплекти можуть виявити Омікрон, компанія сподівається, що вони будуть використовуватися в таких місцях, як імміграційні контрольно-пропускні пункти.

Спеціальний набір для ліофілізації Омікрон містить 40 окремих тестів за ціною близько $14 за тест, в той час як волога версія буде коштувати близько $11 за тест.

Джерело: The Straitstimes

Теги
Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , Сінгапур , тестування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка