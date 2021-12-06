Сінгапурська біотехнологічна компанія BioAcumen Global випустила перший у світі набір для ПЛР-тестування Омікрон-штаму, крім попередніх варіантів Covid-19.

Це означає, що людина отримає один з трьох результатів: позитивний на Covid 9 і позитивний на Омікрон; Covid-позитивний і негативний на Омікрон; Covid-19 і Омікрон негативні.

Наразі набори для ПЛР-тесту, які здатні виявляти Омікрон, вимагають додаткового етапу секвенування генів для підтвердження конкретного варіанту. Для цього буде потрібно лише один день.

Здатність цього тестового набору виявляти та ідентифікувати варіант Омікрон прискорює процес тестування.

Обробка результатів ПЛР-тесту зазвичай займає від декількох годин до доби з урахуванням часу, витраченого на взяття мазка, логістику і завантаження результатів тесту. Це не включає час, необхідний для додаткового секвенування генів, якщо це необхідно.

Ще однією перевагою сінгапурського тесту є те, що він був підданий сублімаційній сушці або ліофілізації, тому не вимагає охолодження, на відміну від інших наборів для вологих ПЛР-тестів.

Це спрощує вимоги до зберігання та транспортування, що дозволяє зберігати набір при кімнатній температурі до року.

Використовувати дуже просто. Зразок тампона додається до кульки з попередньо змішаними інгредієнтами, потім суміш пропускається через машину для ПЛР. Результати будуть готові приблизно через 90 хвилин після взяття мазка.

Додамо, що набір був протестований з використанням відомих штучних послідовностей гена шипа Омікрон, і на його виготовлення пішло близько двох тижнів.

Враховуючи зручність і швидкість, з якою ці комплекти можуть виявити Омікрон, компанія сподівається, що вони будуть використовуватися в таких місцях, як імміграційні контрольно-пропускні пункти.

Спеціальний набір для ліофілізації Омікрон містить 40 окремих тестів за ціною близько $14 за тест, в той час як волога версія буде коштувати близько $11 за тест.

Джерело: The Straitstimes