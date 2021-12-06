У двох з десяти громадян, у яких після прибуття в Росію з ПАР ПЛР-тести показали позитивний результат, виявлено новий штам коронавірусу Омікрон. Походження коронавірусної інфекції інших восьми осіб наразі встановлюється.

Про це повідомила прес-служба Росспоживнагляду.

– У двох пацієнтів з позитивним ПЛР-тестом, отриманим у першу добу перебування на обсервації, в результаті повногеномного секвенування, проведеного ЦНІІ епідеміології Росспоживнагляду, підтверджений штам Омікрон, – йдеться в повідомленні.

Для України це повинно послужити тривожним сигналом бути готовою до того, що, за тенденцією, новий штам може незабаром опинитися і на території нашої країни.

Як це було з виявленням першого випадку захворювання на Дельта-штам в Україні у жінки, яка повернулася з поїздки в сусідню Росію.

Нагадаємо, що, згідно з даними ВООЗ, саме Дельта-варіант Covid-19 є на сьогодні причиною 99% виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Перші ж два випадки зараження на штам коронавірусу Омікрон в Європі виявили в Румунії. Хворі відвідували Південну Африку.

Джерело: TASS