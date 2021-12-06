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Тревожный сигнал для Украины: в России обнаружен Омикрон-вариант

6 декабря 2021, 15:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

У двух из десяти граждан, у которых по прибытии в Россию из ЮАР ПЦР-тесты показали положительный результат, выявлен новый штамм коронавируса Омикрон. Происхождение коронавирусной инфекции остальных восьми человек в данное время устанавливается.

Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

— У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания на обсервации, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм Омикрон, — говорится в сообщении.

Для Украины это должно послужить тревожным сигналом быть готовой к тому, что, по наметившейся тенденции, новый штамм может вскоре оказаться и на территории нашей страны.

Как это было с выявлением первого случая заболевания Дельта-вариантом в Украине у женщины, которая вернулась из поездки в соседнюю Россию.

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Напомним, что, согласно данным ВОЗ, именно Дельта-вариант Covid-19 является на сегодня причиной 99% выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Первые же два случая заражения штаммом коронавируса Омикрон в Европе выявили в Румынии. Заболевшие посещали Южную Африку.

Источник: TASS

Теги
Коронавирус Covid-19 , Россия , Украина-Россия
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