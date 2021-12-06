Мошенники от имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1 тыс. гривен за полный курс прививки. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Уверяю, что от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам, — заверил глава здравоохранительного ведомства.

По его словам, программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина будет запущена с 19 декабря 2021 года. Предусматривается, что механизм получения финансовой помощи будет работать онлайн, через мобильное приложение Дія.

Министр призвал пользоваться только проверенной информацией на официальных государственных ресурсах.

В ходе брифинга Виктор Ляшко сообщил, что в Украине уже 16 регионов, в которых вакцинировано более 40% взрослых украинцев по крайней мере одной дозой. И 6 регионов, в которых полный курс прививок закончили уже более 40% жителей.

В целом по стране полностью вакцинировано уже 38% взрослого населения и по крайней мере одной дозой — 44,2%.

Министр также напомнил, что с сегодняшнего дня, с 6 декабря, вступили в законную силу новые карантинные правила, которые напрямую касаются посещения общественных заведений, театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц и пр.