Шахраї від імені Міністерства охорони здоров’я надсилають інформацію з проханням надіслати номер картки та інші персональні дані для отримання 1 тис. гривень за повний курс щеплення. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Запевняю, що від імені міністерства жодних повідомлень не формувалося і не направлялося громадянам, – запевнив глава відомства.

За його словами, програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину буде запущена з 19 грудня 2021 року. Передбачається, що механізм отримання фінансової допомоги буде працювати онлайн, через мобільний додаток Дія.

Міністр закликав користуватися тільки перевіреною інформацією на офіційних державних ресурсах.

В ході брифінгу Віктор Ляшко повідомив, що в Україні вже 16 регіонів, в яких вакциновано понад 40% дорослих українців принаймні однією дозою. І шість регіонів, в яких повний курс щеплень закінчили вже більше 40% жителів.

В цілому по країні повністю вакциновано вже 38% дорослого населення і принаймні однією дозою – 44,2%.

Міністр також нагадав, що від сьогодні, з 6 грудня, вступили в законну силу нові карантинні правила, які безпосередньо стосуються відвідування громадських закладів, театрів, кіно, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів тощо.