Незважаючи на те, що, згідно з даними Всесвітньої організацій охорони здоров’я (ВООЗ), поки не зареєстровано жодної смерті від інфікування Омікрон-варіантом, світове наукове співтовариство уникає давати прогнози щодо розвитку епідемічної ситуації після появи нового Covid-штаму.

На брифінгу, що відбувся вчора, 5 грудня, директор програми з надзвичайних ситуацій Майкл Райан і експерт ВООЗ Марія ван Керкхові відзначили, що випадки захворювання на Омікрон-варіант відзначені вже в 30 країнах світу. Медики поки тільки збирають інформацію про новий штам, в тому числі щодо його симптомів і методів лікування.

При цьому експерти підкреслюють, що Дельта-варіант як і раніше становить найбільшу небезпеку для життя і здоров’я людей, оскільки здатний викликати важкий перебіг коронавірусної хвороби.

– 99% випадків заражень у всьому світі як і раніше припадає на Дельту, – зазначила провідний фахівець ВООЗ Сумья Свамінатан.

Все це свідчить на користь необхідності продовжувати дотримуватися запобіжних заходів. Особливо з урахуванням того, що, судячи з тенденції, в найближчі місяці Омікрон може стати причиною приблизно половини всіх випадків зараження коронавірусної інфекцією в Європі.

Що ж стосується України, то, за офіційними даними МОЗ, випадків зараження на Омікрон-варіант у нас поки не зафіксовано. Але, як зазначив голова профільного Комітету Верховної Ради Михайло Радуцький, навіть якщо закрити всі кордони, Омікрон все одно рано чи пізно в країні з’явиться.

Джерело: news.liga.net