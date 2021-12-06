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Пока уверенно лидирует Дельта: медики собирают данные по Омикрону и избегают прогнозов

6 декабря 2021, 12:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Несмотря на то, что, согласно данным Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ), пока не зарегистрировано ни одной смерти от инфицирования Омикрон-вариантом, мировое научное сообщество избегает давать прогнозы по развитию эпидемической ситуации после появления нового Covid-штамма.

На состоявшемся вчера, 5 декабря, брифинге директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан и эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметили, что случаи заболевания Омикрон-вариантом отмечены уже в 30 странах мира. Медики пока только собирают информацию о новом штамме, в том числе по его симптомам и методам лечения.

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При этом эксперты подчеркивают, что Дельта-вариант по-прежнему представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья людей, поскольку способен вызывать тяжелое течение коронавирусной болезни.

— 99% случаев заражений во всем мире по-прежнему приходится на Дельту, — отметила ведущий специалист ВОЗ Сумья Сваминатан.

Все это свидетельствует в пользу необходимости продолжать соблюдать меры предосторожности. Особенно с учетом того, что, судя по тенденции, в ближайшие месяцы Омикрон может стать причиной примерно половины всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе.

Что же касается Украины, то, по официальным данным МОЗ, случаев заражения Омикрон-вариантом у нас пока не зафиксировано. Но, как отметил глава профильного Комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий, даже если закрыть все границы, Омикрон все равно рано или поздно в стране появится.

Источник: news.liga.net

Теги
ВООЗ , Коронавирус Covid-19 , прогноз , Украина
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