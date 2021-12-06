Несмотря на то, что, согласно данным Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ), пока не зарегистрировано ни одной смерти от инфицирования Омикрон-вариантом, мировое научное сообщество избегает давать прогнозы по развитию эпидемической ситуации после появления нового Covid-штамма.

На состоявшемся вчера, 5 декабря, брифинге директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан и эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметили, что случаи заболевания Омикрон-вариантом отмечены уже в 30 странах мира. Медики пока только собирают информацию о новом штамме, в том числе по его симптомам и методам лечения.

При этом эксперты подчеркивают, что Дельта-вариант по-прежнему представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья людей, поскольку способен вызывать тяжелое течение коронавирусной болезни.

— 99% случаев заражений во всем мире по-прежнему приходится на Дельту, — отметила ведущий специалист ВОЗ Сумья Сваминатан.

Все это свидетельствует в пользу необходимости продолжать соблюдать меры предосторожности. Особенно с учетом того, что, судя по тенденции, в ближайшие месяцы Омикрон может стать причиной примерно половины всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе.

Что же касается Украины, то, по официальным данным МОЗ, случаев заражения Омикрон-вариантом у нас пока не зафиксировано. Но, как отметил глава профильного Комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий, даже если закрыть все границы, Омикрон все равно рано или поздно в стране появится.

Источник: news.liga.net