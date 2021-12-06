Создатель вакцины Oxford/AstraZeneca профессор Сара Гилберт заявила, что пандемия коронавируса, унесшая жизни более 5 млн человек во всем мире, далека от завершения, и следующая может быть еще более смертоносной.

Сообщение было получено, когда один из научных консультантов сказал министрам, что новый Covid-вариант Омикрон довольно быстро распространяется в Великобритании. А потому ужесточение правил поездок, начиная со вторника, 7 декабря, будет введено слишком поздно, чтобы предотвратить потенциальную волну инфекций.

Агентство по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) в воскресенье вечером сообщило о 86 новых случаях заболевания Омикроном, в результате чего общее количество выявленных на данный момент случаев составляет 246.

Сара Гилберт, профессор вакцинологии в Оксфордском университете, команда которой разработала вакцину от Covid-19, которая сейчас используется в 170 странах, сказала, что нельзя терять научные достижения и знания, полученные в ходе исследований по борьбе с коронавирусом.

— Так же, как мы инвестируем в вооруженные силы, разведку и дипломатию для защиты от войн, мы должны инвестировать в людей, исследования, производство и учреждения для защиты от пандемий, — отметила она.

По ее словам, снижение защиты от инфекции с помощью вакцин не обязательно означает снижение защиты от тяжелых болезней и смерти. Пока не узнаем больше, следует проявлять осторожность и принимать меры, чтобы замедлить распространение нового варианта.

Со вторника все пассажиры, прибывающие в Великобританию, должны будут предъявить доказательство отрицательного результата ПЦР-теста или бокового потока, сделанного не ранее, чем за 48 часов до вылета. Нигерия также будет добавлена ​​в красный список путешественников в понедельник.

Хотя появление нового варианта вызвало тревогу во всем мире, доктор Энтони Фаучи, высокопоставленный специалист по инфекционным заболеваниям США, сказал, что пока не похоже, что это серьезная проблема. Он добавил, что было бы слишком рано делать окончательные выводы, необходимы дополнительные исследования.

ВОЗ призывает миллионы людей сделать прививку от гриппа в ближайшие дни, чтобы обеспечить максимальную защиту на Рождество, поскольку цифры показывают, что более половины всех беременных или страдающих другими заболеваниями до сих пор не вакцинированы.