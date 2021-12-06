Из-за штамма коронавируса Омикрон Южно-Африканская Республика готовится к ухудшению общей эпидситуации и увеличению уровня госпитализаций.

О начале четвертой волны эпидемии заявил президент страны Сирил Рамафоса.

— По мере того, как страна приближается к четвертой волне коронавируса, мы наблюдаем уровень инфекций, который мы не фиксировали с момента начала пандемии, — отметил Сирил Рамафоса.

По его словам, за последнюю неделю суточный прирост больных вырос в пять раз.

В связи с ростом этого показателя ЮАР готовится к увеличению количества госпитализаций, однако пока местные власти не берутся предположить, насколько ухудшится эпидситуация.

Штамм коронавируса Омикрон впервые выявили в ЮАР. Вариант имеет много мутаций по сравнению с “диким” Covid-19, из-за чего вызывает опасения у экспертов.

Пока его способность распространяться и влиять на организм человека изучается. Однако некоторые страны уже ввели карантинные ограничения, чтобы избежать возможной вспышки заболеваемости.