Штамм коронавируса Омикрон, который успел наделать немало шума, может быть менее опасным, чем Дельта.

Такое предположение высказал главный инфекционист США Энтони Фаучи.

— Пока не похоже, что речь идет о высокой степени серьезности. Однако мы действительно должны быть осторожны, пока не исследуем, является ли этот штамм менее серьезным, чем Дельта, — уточнил Энтони Фаучи.

По его словам, там, где мутация становится доминирующей, пока не фиксируется значительное увеличение уровня госпитализаций. Возможно, США снимет ограничения на въезд граждан из ряда стран Африки.

— Надеюсь, мы сможем снять этот запрет в достаточно разумный срок, — добавил эксперт.

Штамм коронавируса Омикрон впервые выявили в ЮАР в конце ноября 2021 года. Из-за значительного количества мутаций вариант вызвал опасение у экспертов.

Мутация уже успела распространиться по миру, из-за чего страны усилили карантинные ограничения. В Украине же пока не зарегистрировали ни одного случая заражения.