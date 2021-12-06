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Штам Омікрон: експерт вважає, що він може бути менш небезпечним, ніж Дельта

6 Грудня 2021, 09:29
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус,
Джерело: Depositphotos

Штам коронавірусу Омікрон, який встиг наробити чимало галасу, може бути менш небезпечним, ніж Дельта.

Таке припущення висловив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі.

– Поки що не схоже, що йдеться про високий рівень серйозності. Однак ми дійсно маємо бути обережними, доки не вивчимо, чи є цей штам менш серйозним, ніж Дельта, – уточнив Ентоні Фаучі.

За його словами, там, де мутація домінує, поки що не фіксується значне збільшення рівня госпіталізацій. Можливо, США зніме обмеження на в’їзд громадян із низки країн Африки.

– Сподіваюся, ми зможемо зняти цю заборону у досить розумний термін, – додав експерт.

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Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили у ПАР наприкінці листопада 2021 року. Через значну кількість мутацій варіант викликав побоювання у експертів.

Мутація вже встигла поширитися світом, через що країни посилили карантинні обмеження. В Україні ж поки що не зареєстрували жодного випадку зараження.

Джерело
AP
Теги
Омікрон , США , Штам Омікрон
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