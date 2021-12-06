Через штам коронавірусу Омікрон Південно-Африканська Республіка готується до погіршення загальної епідситуації та збільшення рівня госпіталізацій.

Про початок четвертої хвилі епідемії заявив президент країни Сиріл Рамафоса.

– Залежно від того, як країна наближається до четвертої хвилі коронавірусу, ми спостерігаємо рівень інфекцій, якого ми не фіксували з моменту початку пандемії, – зазначив Сиріл Рамафоса.

За його словами, за останній тиждень добовий приріст хворих зріс уп’ятеро.

Через зростання цього показника ПАР готується до збільшення кількості госпіталізацій, проте поки що місцева влада не береться прогнозувати, наскільки погіршиться епідситуація.

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили у ПАР. Варіант має багато мутацій порівняно з “диким” Covid-19, через що викликає побоювання у експертів.

Поки що його здатність поширюватися і впливати на організм людини вивчається. Однак деякі країни уже запровадили карантинні обмеження, щоб уникнути можливого спалаху захворюваності.