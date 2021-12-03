Світом шириться новий Covid-мутант – штам коронавірусу Омікрон. Першими інфікованими були студенти з Південно-Африканської Республіки.

Припускають, що Омікрон більш заразний, аніж домінуюча нині Дельта. Тому світ уже лихоманить від страху. США, ЄС і Канада закривають свої кордони для туристів із півдня Африки. А Ізраїль та Японія взагалі не впускають до себе іноземців.

Попри такі заходи, варіант уже встиг прослизнути до країн Європи, Канади, Австралії, Азії. Понад два десятки країн заявляють про його виявлення.

Омікрон викликає у науковців особливе занепокоєння. Він має великий список генетичних мутацій, і це рекорд порівняно з іншими видами. Вірус може бути агресивнішим і навчитися обходити імунітет.

– Там більше 90 мутацій, які відбулися у фрагменті РНК, яка кодує оцей шиповий білок, спайковий білок, – зазначає докторка медичних наук Алла Мироненко.

Проте багато мутацій далеко не завжди добре для вірусу. Вони навпаки можуть шкодити йому, бо він вже дуже відійшов від пращура і може не відтворюватися повноцінно.

Аби детальніше вивчити Омікрон, науковцям знадобиться ще кілька тижнів. Але вже зрозуміло, що цей штам вражає саме молодих людей від 20 до 40 років.

– Він протікає нетипово. Висока слабкість, але нічого тяжкого, кисень не падає, нюх не втрачається. Така симптоматика, – додає Алла Мироненко.

Генетично штам дуже далекий від Дельта, у нього є близькість саме з Альфа-варіантом.

В Україні поки що не виявили жодного інфікованого штамом коронавірусу Омікрон. У МОЗ обіцяють ретельно перевіряти усі нетипові випадки коронавірусу, аби не проґавити нову мутацію.