В мире распространяется новый Covid-мутант – штамм коронавируса Омикрон. Первыми инфицированными были студенты из Южно-Африканской Республики.

Предполагают, что Омикрон более заразный, чем доминирующая ныне Дельта. Поэтому мир уже лихорадит от страха. США, ЕС и Канада закрывают свои границы для туристов с юга Африки. А Израиль и Япония вообще не пускают к себе иностранцев.

Несмотря на такие меры, вариант уже успел проскользнуть в страны Европы, Канады, Австралии, Азии. Более двух десятков стран заявляют о его выявлении.

Омикрон вызывает у ученых особую обеспокоенность. Он имеет большой список генетических мутаций, и это рекорд по сравнению с другими видами. Вирус может быть более агрессивным и научиться обходить иммунитет.

— Там более 90 мутаций, которые произошли во фрагменте РНК, кодирующей этот шиповый белок, спаечный белок, — отмечает доктор медицинских наук Алла Мироненко.

Однако много мутаций далеко не всегда хорошо для вируса. Они наоборот могут вредить ему, потому что он уже сильно отошел от предка и может не воспроизводиться полноценно.

Чтобы подробнее изучить Омикрон, ученым понадобится еще несколько недель. Но уже понятно, что этот штамм поражает молодых людей от 20 до 40 лет.

– Он протекает нетипично. Высокая слабость, но ничего тяжелого, кислород не падает, обоняние не теряется, – добавляет Алла Мироненко.

Генетически штамм очень далек от Дельта, у него есть близость именно с Альфа-вариантом.

В Украине пока не выявили ни одного инфицированного штаммом коронавируса Омикрон. В Минздраве обещают тщательно проверять все нетипичные случаи коронавируса, чтобы не упустить новую мутацию.