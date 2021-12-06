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Невтішний прогноз: наступна Covid-пандемія може бути ще більш смертоносною

6 Грудня 2021, 11:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Творець вакцини Oxford/AstraZeneca професор Сара Гілберт заявила, що пандемія коронавірусу, яка забрала життя понад 5 млн людей у всьому світі, далека від завершення, і наступна може бути ще більш смертоносною.

Повідомлення було отримане, коли один з наукових консультантів сказав міністрам, що новий Covid-варіант Омікрон досить швидко поширюється у Великій Британії. А тому посилення правил поїздок, починаючи з вівторка, 7 грудня, буде введене занадто пізно, щоб запобігти потенційній хвилі інфекцій.

Агентство з безпеки здоров’я Великої Британії (UKHSA) в неділю ввечері повідомило про 86 нових випадків захворювання на Омікрон, в результаті чого загальна кількість виявлених наразі випадків становить 246.

Сара Гілберт, професор вакцинології в Оксфордському університеті, команда якої розробила вакцину від Covid-19, яка зараз використовується в 170 країнах, сказала, що не можна втрачати наукові досягнення і знання, отримані в ході досліджень із боротьби з коронавірусом.

– Так само, як ми інвестуємо в збройні сили, розвідку і дипломатію для захисту від воєн, ми повинні інвестувати в людей, дослідження, виробництво і установи для захисту від пандемій, – зазначила вона.

За її словами, зниження захисту від інфекції за допомогою вакцин не обов’язково означає зниження захисту від важких хвороб і смерті. Поки не дізнаємося більше, слід проявляти обережність і вживати заходів, щоб уповільнити поширення нового варіанту.

З вівторка всі пасажири, які прибувають до Великої Британії, повинні будуть пред’явити доказ негативного результату ПЛР-тесту або бічного потоку, зробленого не раніше, ніж за 48 годин до вильоту. Нігерія також буде додана до Червоного списку мандрівників у понеділок.

Хоча поява нового варіанту викликала тривогу в усьому світі, доктор Ентоні Фаучі, високопоставлений фахівець з інфекційних захворювань США, сказав, що поки не схоже, що це серйозна проблема. Він додав, що було б занадто рано робити остаточні висновки, необхідні додаткові дослідження.

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ВООЗ закликає мільйони людей зробити щеплення від грипу в найближчі дні, щоб забезпечити максимальний захист на Різдво, оскільки цифри показують, що більше половини всіх вагітних або тих, хто страждає на інші захворювання, досі не вакциновані.

Джерело
The Guardian
Теги
Вакцинація , Грип , Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , пандемія , прогноз
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