Творець вакцини Oxford/AstraZeneca професор Сара Гілберт заявила, що пандемія коронавірусу, яка забрала життя понад 5 млн людей у всьому світі, далека від завершення, і наступна може бути ще більш смертоносною.

Повідомлення було отримане, коли один з наукових консультантів сказав міністрам, що новий Covid-варіант Омікрон досить швидко поширюється у Великій Британії. А тому посилення правил поїздок, починаючи з вівторка, 7 грудня, буде введене занадто пізно, щоб запобігти потенційній хвилі інфекцій.

Агентство з безпеки здоров’я Великої Британії (UKHSA) в неділю ввечері повідомило про 86 нових випадків захворювання на Омікрон, в результаті чого загальна кількість виявлених наразі випадків становить 246.

Сара Гілберт, професор вакцинології в Оксфордському університеті, команда якої розробила вакцину від Covid-19, яка зараз використовується в 170 країнах, сказала, що не можна втрачати наукові досягнення і знання, отримані в ході досліджень із боротьби з коронавірусом.

– Так само, як ми інвестуємо в збройні сили, розвідку і дипломатію для захисту від воєн, ми повинні інвестувати в людей, дослідження, виробництво і установи для захисту від пандемій, – зазначила вона.

За її словами, зниження захисту від інфекції за допомогою вакцин не обов’язково означає зниження захисту від важких хвороб і смерті. Поки не дізнаємося більше, слід проявляти обережність і вживати заходів, щоб уповільнити поширення нового варіанту.

З вівторка всі пасажири, які прибувають до Великої Британії, повинні будуть пред’явити доказ негативного результату ПЛР-тесту або бічного потоку, зробленого не раніше, ніж за 48 годин до вильоту. Нігерія також буде додана до Червоного списку мандрівників у понеділок.

Хоча поява нового варіанту викликала тривогу в усьому світі, доктор Ентоні Фаучі, високопоставлений фахівець з інфекційних захворювань США, сказав, що поки не схоже, що це серйозна проблема. Він додав, що було б занадто рано робити остаточні висновки, необхідні додаткові дослідження.

ВООЗ закликає мільйони людей зробити щеплення від грипу в найближчі дні, щоб забезпечити максимальний захист на Різдво, оскільки цифри показують, що більше половини всіх вагітних або тих, хто страждає на інші захворювання, досі не вакциновані.