Інакше, як катастрофічною, ситуацію з лікуванням коронавірусної інфекції та вакцинацією від смертельно небезпечного вірусу жителів окупованого Донбасу назвати не можна. У місцевих лікарнях гостро відчувається нестача медичного персоналу, медики не встигають приймати і обстежувати всіх, хто звертається по їхню допомогу.

У так званій ЛДНР тільки для того, щоб зробити ПЛР-тест, із самого ранку, ще до відкриття медичних закладів під їхніми дверима збираються величезні черги.

Лікарів і середнього медичного персоналу не вистачає, оскільки багато представників цих професій виїхали на підконтрольні Україною території. У деяких населених пунктах медиків не залишилося взагалі.

Через гострий дефіцит ліжко-місць в інфекційних відділеннях людям відмовляють у госпіталізації, навіть попри вкрай небезпечні для життя показники. З цієї причини багато з них, так і не дочекавшись допомоги медиків, вмирають вдома.

Ситуація ускладнюється й тим, що чимало жителів окупованих територій не довіряють російським Covid-вакцинам Sputnik Lite і Sputnik V, які їм нав’язують. Люди боятися робити уколи цими препаратами, оскільки їх не визнали практично ніде в світі.

Низький рівень вакцинації і недоступність медичної допомоги призвели до того, що морги місцевих лікарень переповнені: померлих складають на підлозі, іноді в кілька ярусів, щоб заощадити місце.

Наразі на окупованих територіях Донбасу до процесу обслуговування пацієнтів з коронавірусною інфекцією широко залучають студентів медичних навчальних закладів.

– Студентам доводиться і лікувати, і крапельниці ставити, і трупи виносити, бо більше нікому. Це пекло, а не робота, – так описав ситуацію один із місцевих жителів.

Люди порівнюють своє життя з концтабором, з якого неможливо вирватися.

Обурливо і те, що на тлі практично повсюдного дефіциту ліків і медичної допомоги, що стало причиною обвального зростання показників смертності, ціни на ритуальні послуги зросли в рази. Так, тільки за те, щоб викопати яму працівники кладовищ просять від 5 тис. гривень. Загалом поховання обходиться приблизно в 20-25 тис. гривень.

Джерело: Obozrevatel