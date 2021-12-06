Иначе, как катастрофической, ситуацию с лечением коронавирусной инфекции и вакцинацией от смертельно опасного вируса жителей оккупированного Донбасса назвать нельзя. В местных больницах остро ощущается нехватка медицинского персонала, медики не успевают принимать и обследовать всех, кто обращается за их помощью.

В так называемой ЛДНР только для того, чтобы сделать ПЦР-тест, с самого утра, еще до открытия медицинских учреждений под их дверьми собираются огромные очереди.

Врачей и среднего медицинского персонала не хватает, поскольку многие из представителей этих профессий выехали на подконтрольные Украиной территории. В некоторых населенных пунктах медиков не осталось вообще.

Из-за острого дефицита койко-мест в инфекционных отделениях, людям отказывают в госпитализации, даже несмотря на крайне опасные для жизни показатели. По этой причине многие из них, так и не дождавшись помощи медиков, умирают дома.

Ситуация крайне осложняется тем, что многие жители оккупированных территорий не доверяют российским Covid-вакцинам Sputnik Lite и Sputnik V, которые им навязывают. Люди бояться делать уколы этими препаратами, поскольку их не признали практически нигде в мире.

Низкий уровень вакцинации и недоступность медицинской помощи привели к тому, что морги местных больниц переполнены: умерших складывают на полу, иногда в несколько ярусов, чтобы сэкономить место.

В настоящее время на оккупированных территориях Донбасса к процессу обслуживания пациентов с коронавирусной инфекцией широко привлекают студентов медицинских учебных заведений.

— Студентам приходится и лечить, и капельницы ставить, и трупы выносить, потому что больше некому. Это ад, а не работа, — так описал ситуацию один из местных жителей.

Люди сравнивают свою жизнь с концлагерем, из которого невозможно вырваться.

Возмутительно и то, что на фоне практически повсеместного дефицита лекарств и медпомощи, что стало причиной обвального роста показателей смертности, цены на ритуальные услуги выросли в разы. Так, только за то, чтобы выкопать яму, работники кладбищ просят от 5 тыс. гривен. В целом захоронение обходится в среднем в 20-25 тыс. гривен.

Источник: Obozrevatel