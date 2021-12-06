Сингапурская биотехнологическая компания BioAcumen Global выпустила первый в мире набор для ПЦР-тестирования Омикрон-штамма, помимо предыдущих вариантов Covid-19.

Это означает, что человек получит один из трех результатов: положительный на Covid-19 и положительный на Омикрон; Covid-положительный и отрицательный на Омикрон; Covid-19 и Омикрон отрицательны.

В настоящее время наборы для ПЦР-теста, которые способны обнаруживать Омикрон, требуют дополнительного этапа секвенирования генов для подтверждения конкретного варианта. Для этого потребуется всего один день.

Способность этого тестового набора обнаруживать и идентифицировать вариант Омикрон ускоряет процесс тестирования.

Обработка результатов ПЦР-теста обычно занимает от нескольких часов до суток с учетом времени, затраченного на взятие мазка, логистику и загрузку результатов теста. Это не включает время, необходимое для дополнительного секвенирования генов, если это необходимо.

Еще одним преимуществом сингапурского теста является то, что он был подвергнут сублимационной сушке или лиофилизации, поэтому не требует охлаждения, в отличие от других наборов для влажных ПЦР-тестов.

Это упрощает требования к хранению и транспортировке, что позволяет хранить набор при комнатной температуре до года.

Использовать очень просто. Образец тампона добавляется к шарику с предварительно смешанными ингредиентами, затем смесь пропускается через машину для ПЦР. Результаты будут готовы примерно через 90 минут после взятия мазка.

Добавим, что набор был протестирован с использованием известных искусственных последовательностей гена шипа Омикрон, и на его изготовление ушло около двух недель.

Учитывая удобство и скорость, с которой эти комплекты могут обнаруживать Омикрон, компания надеется, что они будут использоваться в таких местах, как иммиграционные контрольно-пропускные пункты.

Специальный набор для лиофилизации Омикрон содержит 40 отдельных тестов по цене около $14 за тест, в то время как влажная версия будет стоить около $11 за тест.

Источник: The Straitstimes