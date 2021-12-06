Новый штамм коронавируса Омикрон, уже напугавший мир, стремительно приближается к нашим границам. На этой неделе его зафиксировали в более чем 10 европейских странах.

Почему он так опасен? Защитит ли от него вакцина? И есть ли шанс у человечества победить коронавирус, который никак не хочет оставить нас в покое!

Стремительными шагами по миру

Омикрон молниеносно распространяется по миру. Официально подтвержденный на минувшей неделе штамм из Южной Африки уже распространился почти на 40 стран. И уверенно приближается к Украине. Его уже зафиксировали в ряде европейских стран. Прежде всего – в Бельгии и Великобритании. А дальше – в Нидерландах, Франции, Германии, Италии, Испании, Австрии и Чехии.

Несмотря на большой процент вакцинированных, страны закрывают границы и уменьшают до 24 часов время действия ПЦР-теста.

Все для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма.

Симптомы Омикрона

Здесь все как в шахматной партии. При этом вирус, как и белые, всегда на шаг впереди. Но у него и свои правила. С каждым новым ходом он придумывает новую комбинацию. Да так, что в конце концов не понимаешь, с кем вообще играешь и что противопоставить в этой борьбе.

Омикрон имеет совсем другие симптомы, говорят медики, совсем не похожие на вызываемые предшественниками.

— С ним не пропадает обоняние, как это было с вариантом Альфа, нет данных о диарее, которая наблюдается у 33% больных Дельтой — сообщил инфекционист Александр Дуда.

И при этом он, в отличие от Дельты, еще более заразен. И может поражать даже тех, кто имеет антитела, то есть уже переболел Covid-19.

Сейчас идут исследования, чтобы понять его агрессивность и заразность. Из имеющейся информации выглядит так, что у Омикрона большая вероятность повторного заражения человека, чем у других штаммов.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что этот штамм может изменить ход пандемии. Поскольку сработает ли против него вакцина – тоже вопрос. Причина – в его мутациях.

Если у Дельты было всего 13 видоизменений, то у Омикрона — втрое больше. Превращения произошли в составе белка, из которого состоят шипы вируса. А именно они и помогают Covid-19 попадать в наш организм.

В Украине Омикрона нет

В Институте молекулярной биологии и генетики находится единственный в Украине прибор, позволяющий определить, каким именно штаммом поражен человек.

Перед тем как поместить образцы в эту машину, требуется специальная двухнедельная подготовка. Процесс очень кропотливый. Но он позволяет точно заявить: пока в Украине Омикрона нет.

Хотя это не значит, что новой мутации не следует остерегаться. По словам заведующего лабораторией, Омикрон — сложнее начального варианта коронавируса в десятки раз.

— Он имеет очень много изменений, если сравнивать с уханьским, с Альфа- и Дельта-штаммами, — рассказала старшый научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики Анна Геращенко. — И это значит, что у этого вируса другие свойства по заражению человека, по действию вакцин, по воздействию различных лекарственных средств и по протеканию болезни у человека.

Но сможет ли новый штамм быстро вытеснить нынешний – Дельту – пока это вопрос. Как и то, не придется ли изменять алгоритмы лечения, уже отработанные медиками.

Украина сейчас выходит из предыдущей волны, количество новых случаев – в два-три раза меньше, чем три-четыре недели назад.

Казалось бы замкнутый круг. Новый штамм, новые поражения. Но так ли будет каждый год? Вирусологи обнадеживают: несмотря на новые, усиленные, мутации, коронавирус вскоре может превратиться в такую ​​же сезонную болезнь, как, например, грипп. И появление Омикрона тому подтверждение.

— Скорее всего это начало конца, скажем так, потому что когда очень штамм меняется по сравнению с тем, какой он был, то его живучесть под вопросом: все эти мутации работают или положительно для вируса, или наоборот, – говорит врач-вирусолог Алла Мироненко.

В пользу этой версии и то, как на новый штамм реагирует человеческий организм.

По словам вирусолога, в уханьском инкубационный период держался до двух недель, а здесь он сократился до трех дней. То есть это уже признаки, характерные для респираторных вирусов.

От Омикрона еще никто не умер

Виктория Шестоперова, врач из Бельгии, страны, которая первой столкнулась с Омикроном на практике, рассказывает, что предварительные выводы относительно нового штамма здесь пока обнадеживающие.

— Опыт Южной Африки показывает, что хотя Омикрон и более заразен, но он меньше навредил. То есть еще никто там от него не умер, — констатирует врач.

Что нас ждет в ближайшее время

Впрочем, главные вопросы – сколько еще продлится эта пандемия и не придет ли за Омикроном следующая, еще более страшная мутация? Прогнозы медиков очень неоднозначны.

– Мы можем жить в таком состоянии от двух до пяти лет еще, – говорит инфекционист. — Если будет правильное течение процеса вакцинации и будут проводиться противоэпидемиологические мероприятия, может статься, что летом следующего, 2022 года, мы поставим точку в этой пандемии.

Но если она останется с нами на несколько лет, то это означает, что ограничения, сопровождающие нас в жизни, никуда не исчезнут. Ни в системе индивидуальной защиты, ни в заведениях, которые мы посещаем. И с этим придется жить и подстраивать свои привычки под более безопасные условия.

К примеру, стеклянные перегородки стали уже привычными в офисах, на заправках или в магазинах. Но вскоре, возможно, именно так и будут организовываться места в заведениях питания. Так, чтобы в кафе или ресторанах каждый имел свое индивидуальное пространство с защитой от вирусов.

А может, даже появятся места под специальными колпаками, как в одном из ресторанов Японии. Чтобы посетители не беспокоились о безопасной дистанции, каждому, словно в фантастических фильмах, предлагают сидеть под пластиковым куполом и общаться с друзьями.

В Украине пока до такого еще не дошли. Но рестораторы постепенно тоже подстраивают свои заведения под антивирусные условия.

– Мы сейчас ограничили посадку наполовину, – рассказала руководитель ресторана Урбан Юлия Дымнич. — Вот создали комнату для нетворкинга, где люди могут посидеть в тишине, поработать. Это бесплатно.

А еще здесь появилась библиотека. Но не такая, к которой мы все привыкли, а просто полки, где люди могут свободно оставлять свои книги, а вместо них брать другие. Площадь заведения фактически разделили на зоны. Есть и зал для романтических свиданий.

И такие изменения – это нормально, говорит историк Олег Магдыч. В истории человечества эпидемии, неблагоприятные условия и массовые трагедии приводили к возникновению чего-то нового, к чему мы уже привыкли! К примеру, к понятию карантин.

Консервы вместо солонины, кровати с балдахинами, парфюмерия – это все появилось в качестве методов борьбы с различными болезнями. По сути, как и традиции чаепития, ставшие частью культуры великих империй.

Когда стало ясно, что холера передается через воду, ее начали кипятить.

Во время “испанки” впервые появляются марлевые маски. Эпидемия оспы породила такие явления, как вакцины и вакцинация.

Кроме вакцины и масок универсальных рецептов для профилактики Covid-19 и его штаммов больше нет. Поэтому ученым и приходится разгадывать новые ходы вируса, чтобы все же оказаться на шаг впереди.

Итак, Covid с нами – надолго. Но все же есть шанс обессилить его комбинации и заставить играть по нашим правилам! Если мы будем организованно противостоять этой пандемии.

Источник: Факти тижня