Попри щоденні виклики, бойові дії, ворожі ракетні і артилерійські удари у постраждалих від війни областях продовжують функціонувати понад 90% медичних закладів.

Доступність медичних послуг була оцінена Міністерством охорони здоров’я спільно з регіональним бюро ВООЗ в Україні.

Був проведений моніторинг ситуації з медичною допомогою на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Донецької областей.

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Наразі найскладнішою залишається ситуація на Донеччині, де повноцінно працює лише третина медичних закладів, і ще третина функціонує частково.

Згаданий звіт дозволить Уряду раціонально розподіляти ресурси для регіонів, медзаклади яких потребують першочергового відновлення.

Найближчим часом розпочнеться наступний етап проєкту – моніторинг охопить решту областей України.

Джерело: МінРеінтеграції

Фото: МОЗ