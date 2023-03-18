Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

90% медустанов продовжують працювати у постраждалих від війни областях

18 Березня 2023, 16:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікарня

Попри щоденні виклики, бойові дії, ворожі ракетні і артилерійські удари у постраждалих від війни областях продовжують функціонувати понад 90% медичних закладів.

Доступність медичних послуг була оцінена Міністерством охорони здоров’я спільно з регіональним бюро ВООЗ в Україні.

Був проведений моніторинг ситуації з медичною допомогою на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Донецької областей.

Зараз дивляться

Наразі найскладнішою залишається ситуація на Донеччині, де повноцінно працює лише третина медичних закладів, і ще третина функціонує частково.

Згаданий звіт дозволить Уряду раціонально розподіляти ресурси для регіонів, медзаклади яких потребують першочергового відновлення.

Читайте також:
японіяКритично важливо: японці готові допомагати Україні відновлювати зруйновані лікарні

Найближчим часом розпочнеться наступний етап проєкту – моніторинг охопить решту областей України.

Джерело: МінРеінтеграції

Фото: МОЗ

Теги
Війна в Україні Медицина в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь