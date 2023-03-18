Несмотря на ежедневные вызовы, боевые действия, вражеские ракетные и артиллерийские удары в пострадавших от войны областях продолжают функционировать более 90% медицинских учреждений.

Доступность медицинских услуг оценена Министерством здравоохранения совместно с региональным бюро ВОЗ в Украине.

Проведен мониторинг ситуации с медицинской помощью на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Донецкой областей.

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Сейчас самой сложной остается ситуация в Донецкой области, где полноценно работает только треть медицинских учреждений, и еще треть функционирует частично.

Упомянутый отчет позволит правительству рационально распределять ресурсы для регионов, медучреждения которых нуждаются в первоочередном восстановлении.

В ближайшее время начнется следующий этап проекта – мониторинг охватит все остальные области Украины.

Источник: МинРеинтеграции

Фото: МОЗ