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Критически важно: японцы готовы помогать Украине восстанавливать разрушенные больницы

4 октября 2022, 11:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
японія

Украина продолжает привлекать международных партнеров к восстановлению критически важной медицинской инфраструктуры.

Так, пресс-служба Минздрава сообщила о встрече министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко с Китом Миамото, владельцем компании Miyamoto International, которая специализируется на восстановлении больниц и других инфраструктурных объектов, пострадавших от войны.

Отмечается, что компания планирует начать проекты в Украине в самое ближайшее время.

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— За время войны российские ракеты повредили или разрушили 1 061 объект медицинской инфраструктуры. Чтобы их восстановить, нам понадобится не менее 40 млрд грн, — сообщил на встрече министр.

Сообщается, что в Украине уже удалось восстановить полностью 81 поврежденное медучреждение и еще 214 объектов — частично. В первую очередь это те медицинские учреждения, которые в результате обстрелов получили небольшие повреждения.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Віктор Ляшко Лікарні Япония
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