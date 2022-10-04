Україна продовжує залучати міжнародних партнерів до відновлення критично важливої медичної інфраструктури.

Так, пресслужба МОЗ повідомила про зустріч міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка з Кітом Міамото, власником компанії Miyamoto International, яка спеціалізується на відновленні лікарень та інших інфраструктурних об’єктів, що постраждали від війни.

Зазначається, що компанія планує почати проекти в Україні вже найближчим часом.

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– За час війни російські ракети пошкодили або зруйнували 1 061 об’єкт медичної інфраструктури. Щоб їх відновити, нам знадобиться не менше 40 млрд грн, – повідомив на зустрічі міністр.

Повідомляється, що в Україні вже вдалося відновити повністю 81 пошкоджену медустанову і ще 214 об’єктів — частково. В першу чергу це ті медичні заклади, які в результаті обстрілів отримали невеликі пошкодження.

Фото: МОЗ