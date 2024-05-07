За новими даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), пандемія Covid-19 призвела до надмірного використання антибіотиків по всьому світу, що може підвищити рівень антимікробної стійкості (AMR).

Антибіотики давали даремно

За даними експертів, приблизно 81% хворих на коронавірус з важким або критичним станом лікували антибактеріальними препаратами.

І хоча лише 8% госпіталізованих пацієнтів з Covid-19 потребували антибіотиків через бактеріальні інфекції, близько 75% пацієнтів отримували антибіотики про всяк випадок.

Керівник відділу ВООЗ з епіднагляду відділу антимікробної резистентності Сільвія Бертаньоліо наголосила, що коли антибіотики необхідні, їхні переваги зазвичай більше ризиків, пов’язаних з побічними ефектами або розвитком стійкості до антибіотиків.

Тиха антимікробна резистентність

Використання антибіотиків у випадках, коли вони не потрібні, не тільки не приносить користі, а й сприяє поширенню резистентності до антимікробних препаратів.

Лікарі відзначають, що антибіотики не покращили результати лікування хворих на коронавірус, а радше навпаки.

Тому експерти ВООЗ закликають до мінімізації можливих ризиків. Заходи щодо усунення цієї глобальної проблеми мають ухвалити світові лідери на зустрічі ООН, що відбудеться у вересні поточного року.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я