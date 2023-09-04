У Львові вдалося врятувати життя 15-річному Сашкові Козулі завдяки родинній пересадці нирки. Батько став донором, операція відбулася у Центрі трансплантології Першого медоб’єднання Львова.

Життя Сашка Козулi — це боротьба з нирковим захворюванням, яке спричинила аутоімунна недуга, відома як системний червоний вовчак. Ця хвороба вразила нирки хлопчика. Сашко провів п’ять років у лікарнях та на гемодіалізі, був змушений регулярно відвідувати лікарів для підтримання життєво важливих функцій свого організму через відмову нирок.

Врятувати Сашка могла лише пересадка нирки. Його родина звернулася за допомогою до Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова. Однак перед операцією Сашко перехворів на Covid-19 і ослаб ще більше. Стан дитини виявився настільки критичним, що він опинився в реанімації. Після цього настав важкий період лікування, під час якого лікарі боролися за кожну можливість влаштувати операцію.

Все ж команді Центру трансплантології Першого медоб’єднання вдалося виконати родинну пересадку нирки. Операція тривала понад шість годин. Батьковий орган вилучили лапароскопічно, аби одужання пройшло швидше. Ще на операційному столі нирка запрацювала у тілі юнака. Все пройшло успішно, і на восьмий день після операції Сашка виписали з лікарні.

Лікарі не тільки врятували життя Сашка, але і підготували для нього особливий подарунок – футбольний м’яч із підписами всієї команди, яка брала участь в операції. Це був перший крок до відновлення його нормального життя. Сашко вже мріє про зустріч із гравцями своєї улюбленої футбольної команди Шахтар. Також хлопчик планує повернутися в 11 клас та поїхати на риболовлю разом з татом і дідом.

Фото: Перше медичне об’єднання Львова