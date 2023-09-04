Во Львове удалось спасти жизнь 15-летнему Саше Козуле благодаря семейной пересадке почки. Отец стал донором, операция состоялась в Центре трансплантологии Первого медобъединения Львова.

Жизнь Саши Козули это борьба с почечным заболеванием, которое вызвано аутоиммунной болезнью, известной как системная красная волчанка. Эта болезнь поразила почки мальчика. Саша провел пять лет в больницах и на гемодиализе, был вынужден регулярно посещать врачей для поддержания жизненно важных функций своего организма из-за отказа почек.

Спасти Сашу могла только пересадка почки. Его семья обратилась за помощью в Центр трансплантологии Первого медобъединения Львова. Однако, перед операцией, Саша переболел Covid-19 и ослаб еще больше. Состояние ребенка оказалось настолько критическим, что он оказался в реанимации. После этого наступил тяжелый период лечения, во время которого врачи боролись за каждую возможность устроить операцию.

Все же команде Центра трансплантологии Первого медобъединения удалось выполнить семейную пересадку почки. Операция длилась более шести часов. Отцовский орган изъяли лапароскопически, чтобы выздоровление прошло быстрее. Еще на операционном столе почка заработала в теле юноши. Все прошло успешно, и на восьмой день после операции Сашу выписали из больницы.

Врачи не только спасли жизнь Саши, но и подготовили для него особый подарок — футбольный мяч с подписями всей команды, которая участвовала в операции. Это был первый шаг к восстановлению его нормальной жизни. Саша уже мечтает о встрече с игроками своей любимой футбольной команды Шахтер. Также мальчик планирует вернуться в 11 класс и поехать на рыбалку вместе с папой и дедом.

Фото: Первое медицинское объединение Львова