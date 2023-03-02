Лікарі у Львові з роботом-хірургом Da Vinci видалили жінці пухлину розміром 7х8 см усього через кілька проколів. Це – 45 роботичне втручання в лікарні Святого Пантелеймона.

Пацієнтка – 46-річна львів’янка. До лікарів звернулась через біль внизу живота та спини. На МРТ медики побачили велику пухлину.

Фібротекома яєчника – доброякісна пухлина, яка найчастіше зустрічається у жінок в предклімактеричному періоді. Якщо вчасно її не видалити, стає злоякісною.

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Аби виконати втручання з мінімальним травматизмом для пацієнтки, хірурги вирішили задіяти робота Da Vinci. Лише три проколи замість великого розрізу, надточні рухи мікроінструментами, півтори години – і медики ювелірно видалили фібротекому.

Після операції пацієнтка почує себе добре. Вже на другу добу її виписали.

Медичні команди 1 ТМО Львова продовжують освоювати нові технології та здобувати найкращий досвід оперативних втручань задля ще більш якісної та сучасної медичної допомоги.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова