Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Безкоштовні діагностика, лікування, ліки: в Ізюмі відкрито тимчасовий госпіталь

7 Жовтня 2022, 11:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

В Ізюмі відкрився госпіталь Samaritan’s Purse, який безоплатно надає всі найнеобхідніші медичні послуги. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

За його словами, в госпіталі доступні:

  • діагностика та лікування інфекційних та неінфекційних захворювань;
  • загальна оцінка та надання послуг з репродуктивного здоров’я;
  • цілодобова служба невідкладної допомоги;
  • 30 стаціонарних ліжок.

– Маємо унікальну можливість скористатися послугами висококваліфікованих іноземних фахівців і подбати про своє здоров’я. Все безкоштовно, – зазначає Володимир Мацокін.

Він запрошує не зволікати з відвідуванням медиків, оскільки госпіталь розгорнуто в місті тимчасово. Адреса: вул. Соборна, 46а (магазин Вікторія).

Зараз дивляться

Читайте також:
Протез за чотири години

За словами заступника міського голови, після прийому у лікаря видаються безкоштовні ліки.

Наша довідка: Samaritan’s Purse – міжнародна неурядова некомерційна гуманітарна організація євангельських християн. Найменування організації засноване на новозавітній притчі про доброго самаритянина, яку Ісус використовує, щоб навчити людей другої заповіді — возлюби ближнього твого, як самого себе.

Джерело: Володимир Мацокін

Теги
Ізюм Благодійність Лікарні Медики
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь