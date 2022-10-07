В Ізюмі відкрився госпіталь Samaritan’s Purse, який безоплатно надає всі найнеобхідніші медичні послуги. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

За його словами, в госпіталі доступні:

д іагностика та лікування інфекційних та неінфекційних захворювань;

іагностика та лікування інфекційних та неінфекційних захворювань; загальна оцінка та надання послуг з репродуктивного здоров’я;

цілодобова служба невідкладної допомоги;

30 стаціонарних ліжок.

– Маємо унікальну можливість скористатися послугами висококваліфікованих іноземних фахівців і подбати про своє здоров’я. Все безкоштовно, – зазначає Володимир Мацокін.

Він запрошує не зволікати з відвідуванням медиків, оскільки госпіталь розгорнуто в місті тимчасово. Адреса: вул. Соборна, 46а (магазин Вікторія).

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За словами заступника міського голови, після прийому у лікаря видаються безкоштовні ліки.

Наша довідка: Samaritan’s Purse – міжнародна неурядова некомерційна гуманітарна організація євангельських християн. Найменування організації засноване на новозавітній притчі про доброго самаритянина, яку Ісус використовує, щоб навчити людей другої заповіді — возлюби ближнього твого, як самого себе.

Джерело: Володимир Мацокін