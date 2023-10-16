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Блютанг у м’ясі: Україна обмежила ввезення продуктів з Бельгії

16 Жовтня 2023, 17:05
Ольга Боднарчук редактор
Блютанг у м’ясі: Україна обмежила ввезення продуктів з Бельгії
Джерело: Pixabay

Україна ввела обмеження на ввезення деякого м’яса з Бельгії. Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Обмеження введенні через поширення вірусу блютанг (АЧС) в Бельгії.

Від 13 жовтня 2023 року заборонено ввозити тварин та їхній генетичний матеріал, якщо вони чутливі до вірусу блютанга. Це вказано в розпорядженні головного державного ветеринарного інспектора України.

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Блютанг, катаральна лихоманка або синій язик – це хвороба, яка притаманна дрібній та великій рогатій худобі.

Захворювання уражає слизові оболонки в роті та носі, викликає набряк язика та лиця, уражає кінцівки та змінює скелетну мускулатуру. Також недуга спричиняє втраті продуктивності тварини та викликає безпліддя. Смертність у стадах від блютангу може сягати 90%.

Хвороба передається укусами комах.

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Джерело: Східне міжрегіональне управління Державної служби України з безпеки харчових продуктів і захисту споживачів

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Бельгія Перевірка продуктів Продукти хвороба
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