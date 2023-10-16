Украина ввела ограничения на ввоз некоторого мяса из Бельгии. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ограничения введены из-за распространения вируса блютанг (АЧС) в Бельгии.

С 13 октября 2023 года запрещено ввозить животных и их генетический материал, если они чувствительны к вирусу блютанга. Это указано в распоряжении главного государственного ветеринарного инспектора Украины.

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Блютанг, катаральная лихорадка или синий язык — это болезнь, которая присуща мелкому и крупному рогатому скоту.

Заболевание поражает слизистые оболочки во рту и носу, вызывает отек языка и лица, поражает конечности и изменяет скелетную мускулатуру. Также болезнь вызывает потерю продуктивности животного и вызывает бесплодие. Смертность в стадах от блютанга может достигать 90%.

Болезнь передается укусами насекомых.

Источник: Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей