34-річний медико-доброволець Євген Титаренко зняв документальний фільм “Східний фронт”, в якому він розповів про жахи повсякденних реалій свого батальйону. Картина була показана на Берлінському кінофестивалі.

Кінорежисер Євген Титаренко з 2014 року перебуває у складі добровольчого медичного батальйону госпітальєрів. Він сказав, що глядачам може бути важко дивитися його фільм, але це необхідно, щоб знати правду.

– Телевізійні новини порівняно приємні для очей, але це означає, що люди не знають, як йдуть справи насправді, — сказав він.

Зараз дивляться

Велика частина фільму, показаного на Берлінале, зображує медиків, які перетинають поля битв, через окопи і вкриті воронками ліси, щоб врятувати поранених солдатів, намагаючись не потрапити під удар ворожих снарядів.

В одній зі сцен вони проносяться через блокпости на своїй машині швидкої допомоги з важко пораненим солдатом, благаючи його триматися.

Фільм заснований на 100 годинах відеоматеріалів, знятих в основному на відеокамеру, натільні камери GoPro і мобільні телефони.

Є зображення безглуздих руйнувань у Херсоні та Харкові та їхніх околицях та порятунку людини, яка втратила ногу під час вибуху.

– Ми відчували, що дуже важливо донести думку про те, що ми не хочемо цієї війни, але ми боремося з Росією від імені цивілізованого світу, — сказала продюсер фільму Наталія Хазан.

Сам Євген зізнається, що контраст між життям на східному фронті і блиском Берлінського кінофестивалю здається дивним.

– Світ не може просто зупинитися, фестивалі повинні тривати, але я в той же час думаю про себе: все це відбувається тому, що Україна не дає дверям божевільного будинку відчинитися навстіж, – сказав медик-доброволець.

Фото: Facebook