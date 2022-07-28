Майже 1 млн жителів Уханя, в якому вперше був виявлений коронавірус, заблоковані в своїх будинках через чотири підтверджених випадки Covid-19.

Повідомляється, що жителям району Цзянся було наказано залишатися в своїх будинках протягом трьох днів після виявлення чотирьох безсимптомних випадків інфікування коронавірусом.

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Нагадаємо, що в Ухані, місті з населенням 12 млн осіб, два дні тому регулярне тестування виявило два безсимптомних випадки Covid-19. Ще два випадки були виявлені в результаті відстеження контактів, і незабаром був виданий наказ про блокування.

Нагадаємо, що Ухань став відомий усьому світу на початку 2020 року як перше місто, де вчені виявили новий коронавірус, і перше місто, в якому були введені жорсткі обмежувальні заходи.

Наразі Китай дотримується стратегії нульового Covid-19, включаючи масове тестування, суворі правила ізоляції та локальні блокування. Це призвело до набагато меншої кількості смертей, ніж у багатьох інших країнах.