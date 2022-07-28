Почти 1 млн жителей Уханя, котором впервые мире был обнаружен коронавирус, заблокированы в своих домах из-за четырех подтвержденных случаев Covid-19.

Сообщается, что жителям района Цзянся было приказано оставаться в своих домах в течение трех дней после выявления четырех бессимптомных случаев инфицирования коронавирусом.

Сейчас смотрят

Напомним, что в Ухане, городе с населением 12 млн человек, два дня назад регулярное тестирование выявило два бессимптомных случая Covid-19. Еще два случая были обнаружены в результате отслеживания контактов и вскоре был издан приказ о блокировке.

Напомним, что Ухань стал известен всему миру в начале 2020 года как первый город, где ученые обнаружили новый коронавирус, и первый город, в котором были введены жесткие ограничительные меры.

В настоящее время Китай придерживается стратегии нулевого Covid-19, включая массовое тестирование, строгие правила изоляции и локальные блокировки. Это привело к гораздо меньшему количеству смертей, чем во многих других странах.