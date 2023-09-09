Дослідження, проведені Каліфорнійським університетом в Ірвіні, показали, що спека впливає на розвиток вагітності. Науковці провели аналіз 403 602 вагітностей протягом 2008-2018 років в Південній Каліфорнії. Вони встановили, що жінки, які переживали екстремальну спеку під час вагітності, мали на 27% більший ризик ускладнень.

Найчастіше у жінок виникало серцево-судинне ускладнення. У разі, коли з періодом спеки співпадав третій триместр вагітності, ризик підвищувався до 28%.

Ускладнення вагітності можуть призвести до серйозних наслідків. Зокрема, спричинити передчасні пологи, що призводить до низької ваги новонародженого та можливих проблем з розвитком. Також з’являється загроза для здоров’я матері, підвищується ризик виникнення захворювань серцево-судинної системи та нирок. Деякі ускладнення можуть стати загрозою для життя як матері, так і немовляти.

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Джерело: JAMA Network Open