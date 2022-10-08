Дослідження показує, що близько 0,3% людей у ​​Великій Британії в даний час борються з застудою, порівняно з приблизно 0,1%, у яких Covid-19.

– Ми бачимо рівні простудних захворювань, яких не бачили з жовтня минулого року, – сказав професор Тім Спектор із Королівського коледжу. – Їх у три чи чотири рази більше, ніж випадків Covid-19, тому у вас більше шансів застудитися, ніж підхопити коронавірус.

Нові дані показують, що ті, хто чхає та кашляє, частіше мають застуду, а ті, у кого болить горло без інших симптомів, швидше за все – коронавірусну інфекцію.

Визначити на око без тесту, що у вас – застуда чи коронавірус – неможливо. Але професор Спектор припускає, що якщо немає нежитю при болі в горлі, то це швидше за все Covid-19, а чхання та нежить – застуда.

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Але він все ж таки порадив носити маски в людних місцях і правильно харчуватися, щоб запобігти зараженню. Не має значення чим.

Грип теж прийде, але коли і наскільки потужною буде епідемія, ніхто не знає.

Однак спостереження показують, що нинішній епідсезон буде не такий напружений, як минулі.