У Києві немає передумов для посилення карантинних обмежень. Ситуація із Covid-захворюваністю та рівнем госпіталізації контрольована.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської адміністрації Микола Поворозник під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

– Попри високий рівень виявлення нових випадків ситуація контрольована і не потребує запровадження додаткових обмежень, – зазначив він.

У столиці за минулу добу зафіксували 4 104 нових випадків захворювання, а рівень госпіталізацій з Covid-19 у лікарнях становить 32,3%.

Водночас заповненість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів з коронавірусом, зараз становить лише 34%. За словами фахівців, це пов’язано насамперед з високим рівнем вакцинації містян.

За словами Поворозника, у столичних лікарнях перебувають 1 832 пацієнти, з них – 97 дітей із підтвердженим діагнозом Covid-19. А також 109 пацієнтів, зокрема шестеро дітей – із підозрою на захворювання.

Загалом у важкому стані перебувають 1 119 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебуває 231 хворий. 23 – під’єднано до апарату штучної вентиляції легень, ще 132 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1 473 хворих.

Станом на 11 лютого в Україні підтвердили 41 229 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 20 850 громадянам, а померли – 236 пацієнтів.

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