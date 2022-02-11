В Киеве нет предпосылок для усиления карантинных ограничений. Ситуация с Covid-заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируемая.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской администрации Николай Поворозник во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

— Несмотря на высокий уровень выявления новых случаев ситуация контролируемая и не требует введения дополнительных ограничений, — отметил он.

В столице за прошлые сутки зафиксировали 4 104 новых случаев заболевания, а уровень госпитализаций с Covid-19 в больницах составляет 32,3%.

В то же время заполненность коек в больницах, выделенных под пациентов с коронавирусом, сейчас составляет лишь 34%. По словам специалистов, это связано, в первую очередь, с высоким уровнем вакцинации горожан.

По словам Поворозника, в столичных больницах находятся 1 832 пациенты, из них 97 детей с подтвержденным диагнозом Covid-19. А также 109 пациентов, в том числе шестеро детей – с подозрением на заболевание.

Всего в тяжелом состоянии находятся 1 119 пациентов. На койках интенсивной реанимации находится 231 больной. 23 — подключено к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 132 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержки нуждаются 1 473 больных.

По состоянию на 11 февраля в Украине подтвердили 41 229 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 20 850 гражданам, а умерли — 236 пациентов.

Больше всего больных в Одесской, Львовской и Харьковской областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.