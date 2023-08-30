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Чи повернуть безрецептурний продаж препаратів екстреної контрацепції: Шмигаль дав доручення МОЗ

30 Серпня 2023, 17:37
Валентина Андрейко журналістка
аптека, логотип
Джерело: Pixabay

Шмигаль доручив МОЗ повернутися до питання забезпечення безрецептурного продажу препаратів екстреної контрацепції.

Не можна не погодитися з тезою, викладеною у петиції, що обов’язкова консультація лікаря для отримання рецепта на препарати екстреної контрацепції затримує час прийому ліків і робить їх менш ефективними.

– МОЗ не заперечує проти переведення препаратів, що застосовуються для екстреної контрацепції, до групи лікарських засобів, які відпускаються без рецепта, – зазначив Шмигаль у відповіді на петицію.

Однак прем’єр вказав, що мусять бути запроваджені обмеження на відпуск цих препаратів для пацієнтів певного віку. І це обмеження повинно вказуватися в реєстраційних документах ліків.

– Враховуючи суспільний інтерес до питань, порушених в електронній петиції, МОЗ доручено додатково опрацювати їх, – підсумував Шмигаль.

До речі, у більшості демократичних країн препарати ЕК можна вільно придбати в аптеці без рецепта.

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Джерело
Урядовий портал
Теги
Ліки МОЗ Петиції
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