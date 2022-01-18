Звичайні медичні маски, які використовує більшість людей, не здатні захистити від штаму коронавірусу Омікрон.

Про це розповів лікар Євген Комаровський в ефірі програми Час Голованова. За його словами, зараз у величезної кількості людей є антитіла до коронавірусу. Але хворіти на Covid-19 люди продовжать, бо вони ігнорують інші заходи профілактики.

Комаровський поянив, що як засіб захисту від штаму Омікрон працюють респіратори N95 FFP2, а не звичайні маски. Також важливим елементом профілактики зараження Covid-19 є нормальна вентиляція.

– Вентиляція забезпечує зниження концентрації вірусу, який ми можемо вдихнути. Це один з найефективніших способів. Якщо не розумієте, є в приміщенні нормальна вентиляція чи ні – то купіть датчик СО2, він коштує близько двох тисяч гривень, – зазначив лікар.

Крім того, необхідно дотримуватися дистанції, максимально провітрювати приміщення. Спеціаліст стверджує, що важливо розуміти, куди подіти домашніх тварин, якщо ви захворієте і всю сім’ю відвезуть до стаціонару.

Також Комаровський звернув увагу на те, що вдома обов’язково має бути запас ліків у разі інфікування коронавірусом. Це може бути Парацетамол, Ібупрофен, краплі в ніс та питна вода.

Станом на 18 січня в Україні коронавірус діагностували у 8 558 людей. Одужати вдалося 5 761 пацієнту, а померло – 188 хворих. Детальну статистику Covid-19 в Україні – читайте на Фактах ICTV.