Covid-19 знову нагадує про себе. За цей тиждень в Україні на 20% зросла кількість хворих, у яких виявили вірус – це понад 15 тис. пацієнтів. Найбільше інфікованих на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Рівненщині.

Майже чотири тисячі українців перебувають у лікарнях. І, на жаль, від ускладнень померли 92 людини за тиждень. У МОЗ прогнозували зростання захворюваності саме у березні, торік ситуація була аналогічною, це сезонний чинник.

Зараз дивляться

Порівняно з серединою лютого, кількість підтверджених хворих у нас зросла на третину, хворіє багато дітей – за цей тиждень зареєстрували 1,8 тис. випадків. І наступні два тижні цифри зростатимуть, прогнозують лікарі.

Та нагадують: найкращий захист від інфекції – це вакцинація. Через велику війну її темпи у нас дуже впали. Із 15 млн громадян, які зробили два обов’язкові щеплення ще в 2021 році, бустерною дозою вакцинувалися трохи більше від трьох млн.

– І звідси висновок: 13 млн українців, які вже мали отримати бустерну дозу, цього не зробили. А час для цього вже давно настав, тож і маємо зараз з вами зростання, – сказав імунолог Федір Лапій.

В одному з центрів масової вакцинації у Києві у вихідний досить людно. Лікарі пояснюють: це тому, що працюють вже не щодня, а за попереднім записом, коли назбирається достатня кількість охочих вакцинуватися. Сьогодні таких аж 70. Це відповідальні кияни, бо роблять вже третю або четверту бустерні дози.

– Ми з Київської області, в нас сказала сімейна лікарка, що немає такої вакцини, як ми хотіли, ми подивилися, де є і приїхали сюди, – розповів Іван Буряченко

Киянка Ольга теж робить вже четверте щеплення, на Covid-19 хворіла і завдяки вакцинації, каже, перенесла його легко.

– Перші дві я зробила китайським Coronavac, а бустери вже Pfazer – і все перенесла добре. Якщо є така можливість, то чого б не зробити, невідомо, як я перенесла б хворобу, якби не вакцинувалася, – каже Ольга.

За протоколом бустерну дозу слід робити трохи менш ніж за півроку після двох обов’язкових щеплень. Але більшість із нас терміни давно проґавили, тому лікарі закликають зробити бустер якнайшвидше. Особливо людям із груп ризику – від 60 років, з хронічними хворобами, медпрацівникам, які постійно контактують з хворими. Другу бустерну слід робити через чотири місяці після першої. І тільки після цього ви поновите захист від вірусу. З листопада в Україні роблять бустерну дозу для вже вакцинованих підлітків від 12-и років. А віднедавна щеплення від Covid-19 можна зробити і молодшим дітям.

– Зараз говоримо про можливість вакцинації дітей від 5 років, сказав керівник відділу імунізації ЦГЗ Олександр Заїка. – В Україні достатня кількість вакцин не лише для дорослих, а й для дітей – це особлива формула вакцини Comirnaty від Pfizer.

Щепитися від Covid-19 варто і вагітним. Останні дослідження показали, що вакцинація майбутніх мам також дає захист новонародженим до 6 місяців. Зробити це можна у будь-якій поліклініці, у центрах масової вакцинації, до організованих колективів можуть виїжджати мобільні бригади.

Лікарі закликають військовослужбовців, медиків, волонтерів, усіх, хто працює на нашу перемогу вакцинуватися активніше. Бо хворіти не час, і це лише на користь ворогу. Зараз в Україні є усі різновиди вакцин – понад вісім млн доз. Якщо темпи вакцинації зростуть, ми зможемо отримати додаткові партії від ініціативи COVAX.