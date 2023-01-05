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Covid-19 у Китаї: ВООЗ критикує вузьке визначення смертності від інфекції

5 Січня 2023, 09:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розкритикувала дуже вузьке визначення смертності від Covid-19 у Китаї, попередивши, що офіційна статистика не показує справжнього впливу спалаху.

– У нас досі немає повних даних, — заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

Агентство ООН оприлюднило дані, надані Китайськими центрами контролю та профілактики захворювань (CDC), через день після того, як чиновники ВООЗ зустрілися з китайськими вченими. Китай повідомляє про щоденні смерті від Covid-19 в одиничних цифрах.

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– Ми вважаємо, що поточні дані, що публікуються з Китаю, недостатньо відображають справжній вплив хвороби з точки зору госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії і особливо з точки зору смертей, – підкреслив Райан.

Повідомляється, що з грудня в Китаї було офіційно зареєстровано лише 22 випадки смерті від Covid-19, оскільки влада різко звузила критерії класифікації таких смертей.

Тим часом, багато китайських похоронних бюро і лікарні кажуть, що вони перевантажені, а міжнародні експерти в галузі охорони здоров’я прогнозують не менше 1 млн смертей, пов’язаних з Covid-19, в Китаї в цьому році.

Джерело
The Guardian
Теги
ВООЗ Китай Коронавірус Covid-19 Смерть статистика
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