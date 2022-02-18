Рівненська область – перша, що перебуває у червоній зоні карантину, але вже стабілізувала епідемічну ситуацію, сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– За результатами аналізу поширення коронавірусної хвороби Covid-19, бачимо, що Рівненська область досягла ознак, які дозволяють розглянути питання щодо скасування червоного рівня епіднебезпеки в регіоні, – сказав міністр.

Аналіз епідпоказників показує, що найближчим часом Закарпатська та Івано-Франківська області можуть значно покращити епідситуацію, що дозволить скасувати червоний рівень.

На сьогодні в медичних закладах на лікуванні перебувають 26 052 пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою.

Загалом в закладах охорони здоров’я виділено 72 887 ліжок для лікування коронавірусної інфекції. Ліжка з киснем завантажені на 37,8%, пацієнтами, які потребують кисневої терапії, зайнято 28,3%.

Україна вже досягла піку захворюваності на Covid-19. Незважаючи на зростання кількості нових випадків, це перша хвиля, на гребні якої більше половини ліжок з киснем є доступними.

Вакцинація в Україні вже врятувала вже близько 21,5 тис. життів. Це означає, що кількість померлих за весь період від початку пандемії вдалося знизити на 17%.

В Україні наразі 24 из 25 регіонів вакцинували понад 40% дорослого населення однією дозою. А 10 областей — понад 50%.

До п’ятірки антилідерів вакцинації входять західні регіони. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області. Там однією дозою вакциновано від 36 до 44% дорослого населення.

Найбільшу кількість щеплень від Covid-19 з розрахунку на 100 тис. населення зроблено в Луганській області. За нею йдуть Харківська, Полтавська.