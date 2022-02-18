Ровенская область — первая, которая находится в красной зоне карантина, но уже стабилизировала эпидемическую ситуацию, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— По результатам анализа распространения коронавирусной болезни Covid-19, видим, что Ровенская область достигла признаков, позволяющих рассмотреть вопрос об отмене красного уровня эпидопасности в регионе, — сказал министр.

Анализ эпидситуации показывает, что в ближайшее время Закарпатская и Ивано-Франковская области могут значительно улучшить показатели, что позволит отменить красный уровень.

На сегодняшний день в медицинских учреждениях на лечении находится 26 052 пациента с подтвержденной коронавирусной болезнью.

Всего в учреждениях здравоохранения выделено 72 887 коек для лечения коронавирусной инфекции. Кровати с кислородом загружены на 37,8%, пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, занято 28,3%.

Украина уже достигла пика заболеваемости Covid-19. Несмотря на рост количества новых случаев, это первая волна, на гребне которой более половины коек с кислородом остаются доступными.

Вакцинация в Украине уже спасла около 21,5 тыс. жизней. Это значит, что количество умерших за все время с начала пандемии удалось снизить на 17%.

В Украине 24 из 25 регионов вакцинировали более 40% взрослого населения одной дозой. А 10 областей – более 50%.

В пятерку антилидеров по вакцинации входят западные регионы. Это Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области. Там одной дозой вакцинировано от 36 до 44% взрослого населения.

Наибольшее количество прививок от Covid-19 в расчете на 100 тыс. населения сделано в Луганской области. За ней следуют Харьковская, Полтавская.