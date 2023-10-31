49-річному продавцю обладнання з Британської Колумбії (провінція Канади) Родні Годжинсу довелося буквально витягувати себе з літака, оскільки його, який страждає на спастичний церебральний параліч, співробітники авіакомпанії не забезпечили колісним кріслом.

Повідомляється, що Годжинс разом із дружиною Діною летіли в Лас-Вегас, щоб там у серпні відзначити річницю весілля. До цієї поїздки подружжя готувалося вісім місяців. Здавалося, вони врахували всі нюанси, враховуючи стан Родні, якому необхідно користуватися моторизованим візком.

Але коли літак приземлився, стюардеса сказала парі, що вони не мають часу брати на борт візок, бо літаку потрібно терміново готуватися до зльоту.

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Про цю історію Діна Годжинс написала у Facebook. За її словами, ця подія довела їх до відчаю.

Годжинсу довелося використовувати силу верхньої частини тіла, щоб подолати 12 рядів сидінь, а дружина тримала його за ноги.

– Нам знадобилося чимало сил, на очах у дюжини людей, дехто відводив погляд, а інші дивилися з соромом, щоб витягнути його з літака. Він пошкодив ноги, а я спину, – пише жінка.

Повідомляється, що Air Canada визнала, що Годжинс отримав недостатню підтримку, публічно вибачилася і запропонувала йому ваучер на політ на 2 000 канадських доларів.

Хоча, за словами представників авіакомпанії, компенсація не вирішить проблему того, як вони підвели своїх пасажирів з обмеженими можливостями.