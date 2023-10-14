Міністерство охорони здоров’я почало перевірку Харківської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), голова якої порадила воїну Дмитру Олійнику для підвищення групи інвалідності відрізати понівечену на фронті ногу.

У відомстві заявили, що після перевірки, яка проводитиметься у межах рішення РНБО щодо правомірності висновків МСЕК про встановлення інвалідності, винесуть конкретні рішення.

Там наголосили, кожен, хто намагатиметься принизити героїв, кожен, хто до своєї посади й повноважень додає зверхнє ставлення та корупційну складову, буде суворо покараний.

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– Група інвалідності – не предмет для торгівлі. Є чіткі критерії, за якими вона встановлюється, — наголосили в МОЗ.

Історія військового Дмитра Олійника, який був поранений у лютому 2022 року під час оборони Харкова, бурхливо обговорюється в соцмережах після того, як він оприлюднив результати свого візиту до МСЕК з приводу встановлення групи інвалідності.

За словами бійця, голова комісії з насмішкою зауважила, що він міг би отримати не III, а II групу інвалідності, якби йому ампутували травмовану ногу.

Олійник заявив, що голова обласної МСЕК сказала йому: Нащо ти залишав свою ногу? Треба було, щоб її відрізали, то була б II група.

– Це як треба ставитися до військових, до висновку київських клінік про те, що права нога втратила свою функціональну здатність і є біопротезом, – з обуренням написав Олійник.

За його словами, Харківська обласна МСЕК живе за власними законами, а ще боєць натякнув на корупцію.

Військовий також додав, що вже переніс 15 операцій, тому закликав звільнити голову комісії, а замість неї призначити ветерана.

У МОЗ вияснили, що майже рік тому військовослужбовцю Дмитру Олійнику встановили ІІІ групу інвалідності. Через звільнення з лав Збройних сил України на початку серпня його документи надійшли до Харківської МСЕК №3 – повторно.

Правомірність відмови Олійнику у підвищенні групи інвалідності, ретельно перевірять.

У МОЗ також нагадали, що у 2025 році МСЕК взагалі будуть ліквідовані, а підходи до проведення експертизи суттєво зміняться. І групи інвалідності просто скасують.

Фото: Дмитро Олійник