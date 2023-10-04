Україна долучається до Глобальної мережі цифрової медичної документації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Влітку 2021 року Україна стала однією з перших держав поза Європейським Союзом, що приєдналася до Довірчої мережі ЄС і отримала визнання від інших країн-членів мережі для своїх Covid-сертифікатів.

Глобальна мережа цифрових документів охорони здоров’я створена ВООЗ з метою поширення цифрових медичних практик серед учасників цієї організації.

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Міністерство охорони здоров’я та Міністерство цифрової трансформації України об’єднали зусилля для приєднання, функціонування та використання Глобальної мережі ВООЗ.

Завдяки Глобальній мережі цифрових документів охорони здоров’я Україна зможе більш ефективно впроваджувати цифрові технології в медичну практику.