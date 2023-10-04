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Цифровизация медицины: Украина присоединяется к глобальной сети ВОЗ

4 октября 2023, 14:20
Ольга Боднарчук редактор
Цифровизация медицины: Украина присоединяется к глобальной сети ВОЗ
Источник: Pixabay

Украина присоединяется к Глобальной сети цифровой медицинской документации Всемирной организации здравоохранения.

Летом 2021 года Украина стала одним из первых государств вне Европейского Союза, которое присоединилось к Доверительной сети ЕС и получило признание от других стран-членов сети для своих Covid-сертификатов.

Глобальная сеть цифровых документов здравоохранения создана ВОЗ с целью распространения цифровых медицинских практик среди участников этой организации.

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Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации Украины объединили усилия в присоединении, функционировании и использовании Глобальной сети ВОЗ.

Благодаря Глобальной сети цифровых документов здравоохранения, Украина сможет более эффективно внедрять цифровые технологии в медицинскую практику.

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Источник
Минздрав
Теги
ВООЗ Документи Медицина
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