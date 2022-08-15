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Дарина з Чернігова, що втратила ніжку під час ворожого обстрілу, вже ходить на протезі

15 Серпня 2022, 12:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Дарина, Израиль

Українська дівчинка Дарина втратила ногу під час обстрілів у Чернігові. На лікування та протезування її відправили до Ізраїлю. Тамтешні лікарі встановили їй зручний протез, повідомив у телеграм-каналі посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

– Дарина, яка потрапила під обстріл у Чернігові та була доставлена на лікування до Ізраїлю, вже ходить абсолютно самостійно. Ізраїльські лікарі творять чудеса, – написав Бродський.

На Одещині під час обстрілу бази відпочинку постраждала шестирічна дівчинка Олександра. Її мама з допомогою сусідів витягувала з-під завалів. Дівчинка перебувала кілька тижнів в реанімації. Вона вижила, але втратила ніжку.

Джерело: Михайло Бродський

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Фото: Михайло Бродський

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